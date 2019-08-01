Полицейские обнаружили осквернителя могильных плит в “Ераблуре”

Сотрудники Аштаракского отделения полиции задержали человека, подозреваемого в осквернении могильных плит в пантеоне “Ераблур”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 1 августа в интернете было размещено видео под названием «В “Ераблуре” осквернили могилы героев», в котором видны следы на могильных плитах героев апрельской войны. По поручению начальника полиции Республики Армения Валерия Осипяна сотрудники различных подразделений полиции провели широкомасштабные оперативные расследования, чтобы в короткие сроки выявить обстоятельства происшествия.

Сотрудники полиции выявили, что 51-летняя женщина расплавила свечи на могильных плитах, чтобы снять проклятие. Она подобные действия совершала на разных кладбищах. По факту готовятся материалы.