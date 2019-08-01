Поезд сбил туриста на железнодорожной станции в Чакви

На железнодорожной станции в приморском курортном местечке Чакви (17 км от Батуми) поезд сбил туриста.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на apsny.ge, по данным МВД, жертвой несчастного случая на железной дороге в Аджарии стал 41-летний мужчина-иностранец. Это произошло во время выполнения рейса Батуми-Ереван.

На место прибыла скорая помощь из близлежащего города Кобулети, однако, как выяснилось, мужчина погиб на месте. Его тело перевезено в местную прозектуру.

Расследование по факту ведется по 3-й части статьи 275 УК Грузии: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее смерть человека. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.