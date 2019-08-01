МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, призывает к сдержанности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представители Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на границе в минувшие выходные, Ереван также заявил о гибели cармянского военного.

"Мы действительно обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате которой убит армянский воен³нослужащий, имеются раненые с обеих сторон", - сказала она на брифинге.

По ее словам, рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирование политическими средствами.

"Мы исходим из того, что дальнейшая эскалация недопустима, призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы, принять меры, направленные на стабилизацию положения", - добавила Захарова.