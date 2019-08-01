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Опрос: большинство немцев выступили за вывоз американского ядерного оружия из ФРГ


Подавляющее большинство граждан ФРГ выступает за вывоз размещенного в Германии американского ядерного оружия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют представленные в четверг результаты опроса, который провела социологическая служба Kantar по заказу природоохранной организации Greenpeace.

Согласно исследованию, за вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных. Лишь 8% респондентов высказались против, остальные не определились с ответом. В опросе участвовали 1000 человек, он был проведен в середине июля.

"Результаты данного опроса представляют собой ясный призыв к федеральному правительству - отказаться от размещения атомных ракет средней дальности в Германии", - заявил представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен.

Опрос приурочен к истечению 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией.

 

 




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