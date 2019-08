В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты

1 августа в заседании парламента Японии впервые участвовали два недавно избранных депутата с тяжелыми формами инвалидности - 61-летний Ясухико Фунаго и 58-летняя Эйко Кимура. Как отмечает BBC News, оба прикованы к инвалидным коляскам и почти полностью парализованы.

Japan renovated its parliament chamber to be wheelchair accessible for its first 2 lawmakers with severe disabilities, Yasuhiko Funago and Eiko Kimura. People cheered as they took their places. pic.twitter.com/liEyWQMa5K