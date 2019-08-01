Азиатские индексы - 01-08-19
ТОКИО, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 21540.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1567.35 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.81% и составил 2908.77 пункта, а HANG SENG снизился на 0.76% и составил 27565.70 пункта.
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- 17:02 Азиатские индексы - 01-08-19
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