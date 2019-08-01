Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет

Известная 24-летняя британская модель всё продолжает радовать фанатов своими снимками из отпуска на Ибице. В этот раз девушка решила не дразнить поклонников и показать всё, что у неё есть, передает Арменпресс.

Недавно Деми Роуз выложила новый снимок с балкона виллы, где она отдыхает вместе с друзьями. Девушка выбрала микроскопический купальник, который не смог скрыть её изящных изгибов. Модель вовсю наслаждалась солнышком, что и сподвигло её на такой совет под фото. Деми написала: "Держитесь рядом с теми, кто согревает вас, как солнечные лучи".

Комментаторы под снимком оценили и мудрость девушки, и её идеальную фигуру.