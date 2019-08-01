Мужчину посадили в тюрьму на 50 минут

Жителя английского города Портишед, графство Сомерсет, заточили в тюремную камеру на 50 минут. По данным Independent, его тюремный срок стал самым коротким в истории Великобритании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

30 мая 23-летний Шейн Дженкинс (Shane Jenkins) повздорил с бывшей возлюбленной, выбежал из дома и пригрозил разбить окно кирпичом. Потом он вернулся и разбил оконное стекло метлой. Полицейские прибыли на место, однако Дженкинс дал им отпор и сбежал.

На суде он признал себя виновным в нанесении ущерба имуществу, нападении на двух полицейских и попытке избежать ареста. Судья заключил подсудимого в тюремную камеру на 50 минут и заставил писать объяснительную. После этого Шейн вернулся в зал суда и зачитал два письма.

В записке Дженкинс извинился перед девушкой за то, что разбил ее окно: «Это был глупый поступок, не знаю, чем я думал. Надеюсь, ты сможешь меня простить». Во втором письме он раскаялся за нападение на полицейских. «Я погорячился, — признался он. — Я не хотел причинить вред».

В итоге Дженкинса приговорили к 80 часам неоплачиваемых исправительных работ, а также к четырехмесячному тюремному сроку с отсрочкой в два года.