Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август

В Гюмри будет реализована новая инвестиционная программа на 5 млрд драмов


Правительство удовлетворило заявку  ООО  “Лентекс”  и предоставило льготы по отсрочке НДС в рамках расширения осуществляемой инвестиционной программы.

Министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что компания с 2011 года осуществляет деятельность в сфере производства одежды в городе Гюмри и намерена инвестировать в общей сложности 5 млрд драмов.

“В настоящее время уже инвестировано около 1,4 млрд драмов, создано 32 рабочих места. С принятием решения список ввозимых товаров будет изменен и дополнен 11 видами. Планируется импорт товаров на сумму 1,78 млрд драмов, будет создано еще 32 рабочих места”, - сказал министр.

В результате инвестиционной программы за 3 года планируется создать 460 рабочих мест со средней зарплатой 80 тысяч драмов.




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