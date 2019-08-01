В Гюмри будет реализована новая инвестиционная программа на 5 млрд драмов

Правительство удовлетворило заявку ООО “Лентекс” и предоставило льготы по отсрочке НДС в рамках расширения осуществляемой инвестиционной программы.

Министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что компания с 2011 года осуществляет деятельность в сфере производства одежды в городе Гюмри и намерена инвестировать в общей сложности 5 млрд драмов.

“В настоящее время уже инвестировано около 1,4 млрд драмов, создано 32 рабочих места. С принятием решения список ввозимых товаров будет изменен и дополнен 11 видами. Планируется импорт товаров на сумму 1,78 млрд драмов, будет создано еще 32 рабочих места”, - сказал министр.

В результате инвестиционной программы за 3 года планируется создать 460 рабочих мест со средней зарплатой 80 тысяч драмов.