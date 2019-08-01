Бадасян сообщил, почему он обратился в Венецианскую комиссию по вопросу Стамбульской конвенции

Консультативное мнение Венецианской комиссии может быть полезным для того, чтобы Министерство юстиции во время общественного обсуждения получило оценку независимого органа относительно определенных терминов.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами перед публичным обсуждением проекта решения правительства “Об утверждении антикоррупционной стратегии Республики Армения и программы мероприятий на 2019 - 2022 годы” сказал министр юстиции РА Рустам Бадасян.

“Мы хотели всего лишь иметь консультативное мнение и не обращались в эту комиссию по вопросу конституционности. Наши вопросы Венецианской комиссии заключаются в другом. Мы считаем, что это консультативное мнение может быть полезным в рамках общественного обсуждения, так как независимый орган даст определенную оценку некоторым терминам, используемым в этой конвенции”, - заключил Бадасян.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян обратился в Венецианскую комиссию Совета Европы для получения мнения о конституционных последствиях ратификации Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы “О предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и семейным насилием” (Стамбульская конвенция) призывает правительства, ратифицировавшие ее, разработать всеобъемлющие меры по борьбе со всеми формами насилия и семейного насилия в отношении женщин. Положения Конвенции направлены на предотвращение насилия, помощь жертвам насилия и гарантию того, что виновные предстанут перед правосудием. Она предполагает криминализацию различных форм насилия в отношении женщин, таких как насилие в семье, преследование, сексуальное домогательство и психологическое насилие, и применение для этого законных санкций.