Будет прекращено газоснабжение улицы Спандаряна в Егварде

С целью проведения плановых работ 2-го августа с 11: 00 до 17: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей на улице Спандаряна города Егвард Котайкской области.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.