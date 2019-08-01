В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Ростех поставит "Авиалесоохране" в 2019 году порядка 2,6 тыс. специальных патронов типа ПВ-26 для вызова дождя при тушении лесных пожаров, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В прошлом году Ростех поставил Авиалесоохране" порядка 2 тыс. пиропатронов ПВ-26М. В 2019 году планируемый объем поставок - 2,6 тыс. штук. Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях. "Авиалесоохрана" планирует применить технологию и в Иркутской области - погодные условия для этого сформировались, есть необходимая ресурсная облачность", - сказал Абрамов.