Рианна показала новое нижнее белье и снялась в откровенной фотосессии

Американская поп-исполнительница Рианна снялась в откровенной фотосессии для рекламы нижнего белья собственного бренда Fenty. Фотографии опубликованы вInstagram-аккаунте певицы.

На снимках Рианна позирует в полупрозрачном белье с цветочным принтом, лежа на кровати и прикрыв часть тела подушкой. «Новая августовская коллекция Savage Fenty сегодня ночью будет доступна на сайте», — подписала она публикацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Меньше чем за сутки пост собрал около трех миллионов лайков и множество восторженных комментариев. «Ты очень красива как внутри, так и снаружи», — восхитился один поклонник. «Ты наша королева, у тебя поразительная внешность», — хвалил третий комментатор.