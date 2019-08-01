Ucom увеличила количество телеканалов на 12 и предлагает смотреть их без дополнительной платы

С 1 августа список каналов Ucom TV дополнится 12 новыми телеканалами, 9 из которых будут транслироваться в качестве HD. До 1 сентября абоненты uTV, TriplePlay и 4Play компании Ucom в дополнение к уже включенным в их пакеты телеканалам будут иметь возможность просматривать 12 новых, причем без какой бы то ни было доплаты.

Вышеуказанные абоненты смогут в течение одного месяца бесплатно просматривать, а в случае одобрения за дополнительную ежемесячную плату включить в свои пакеты в частности телеканалы TV 3, Bridge TV HITS, BRIDGE Classic, Amedia Hit HD, A1 HD, A2 HD, RT DOC HD, Viasat Nature HD, В мире животных HD, Animal Planet HD, TLC HD и Discovery Science HD.

«Ucom постоянно обновляет список телеканалов в своей сети, а с сегодняшнего дня предоставляет своим абонентам возможность в течение одного месяца без дополнительной платы опробовать совершенно новый телеконтент. Кроме того, как ориентированная на клиентов компания, мы в частности стремимся сделать телевизионный продукт качества HD более доступным и приемлемым для наших абонентов», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Добавим, что предложение не доступно абонентам услуг uTV Box и uTV Econom.