Правительство выделило финансовые средства для перевозки 109 граждан Армении из Египта в Ереван

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел вице-премьер Тигран Авинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня, вице-премьер коснулся вопроса о возвращении отбывших в Египет граждан Республики Армении: “В конце прошлой неделе мы узнали, что сотни граждан Армении остались в Египте из-за отмены нескольких рейсов из Хургады в Ереван. Очень быстро, благодаря интенсивной работе с несколькими ведомствами, в частности, министерства иностранных дел, посольства Республики Армения в Египте и посла, мы смогли организовать два рейса из Хургады в Ереван. Первым самолетом 26 июля 132 гражданина Армении были перевезены в Республику Армения, 29 июля вторым самолетом были перевезены в Армению 293 гражданина, 8 из которых были детьми. Позже выяснилось, что в Хургаде до сих пор находится 109 граждан Армении, которые сегодня, в 14:25 по ереванскому времени, будут перевезены в Ереван рейсом авиакомпании “Тарон-Авиа”. За это мы также должны поблагодарить авиакомпанию, представителей Комитета гражданской авиации и аэропорта “Звартноц”, благодаря усилиям которых состоится эта перевозка. Думаю, что мы также должны обсудить причины этой проблемы и понять, какие меры мы предпринимаем, чтобы предотвратить подобные проблемы, а также привлечь виновных к ответственности”.

Правительство Армении приняло решение о предоставлении из резервного фонда государственного бюджета на 2019 год министерству территориального управления и инфраструктур 5,838.6 тыс драмов для организации перевозки находящихся в Египте граждан Армении.

С целью начала процесса по переносу пункта таможенного оформления автомобилей в Гюмри исполнительная власть приняла соответствующее решение, согласно которому увеличены доходы и расходы на 181 млн драмов и сумма выделена Комитету государственных доходов. Внесены соответствующие изменения в закон Республики Армения “О государственном бюджете на 2019 год”.

В целях поощрения дальнейших инвестиционных программ правительство приняло решения об освобождении от налогов, предоставлении льгот по НДС и отчуждении государственного имущества.

Правительство приняло решение “Об установлении льгот на государственные пошлины”, которым предлагается прибывающих в Армению иностранных членов спортивных делегаций освободить от уплаты пошлины за въезд на территорию Армении.