В Греции отходы из ресторанов и отелей переработают в корма для животных

На греческом острове Крит в скором времени заработает завод на солнечных батареях, на котором пищевые отходы местных ресторанов и отелей будут перерабатывать в корма для животных, сообщает "ЕвроПульс".

Проект уже прошел пилотную стадию: чуть больше трех месяцев пищевые отходы трех отелей перерабатывались в корма,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За это время инициаторы проекта улучшили технологию просушки органического мусора: вначале на это требовалось 10 дней, теперь – почти в два раза меньше. Ежедневно планируется перерабатывать 1,5 тонны пищевых отходов.

Из ресторанов и отелей, сотрудничающих с проектом, отходы забирает специальный грузовик-морозильник. Заморозка – это первая ступень обеззараживания продуктов. На заводе отходы сортируют и измельчают, а затем специальным образом высушивают, делая их употребление безопасным для животных.