В связи с осквернением могильных плит в Ереване в полиции готовятся материалы

На основании сообщения мэрии Еревана в связи с осквернением могильных плит в полиции готовятся материалы. Об этом «Арменпресс» сообщили в мэрии Еревана.

“В последнее время участились случаи, когда некоторыми лицами на кладбищах оскверняются надгробия. Следы от воска свечей на могильных плитах были зафиксированы и на общинных кладбищах. С целью предотвращения подобных случаев фирма ”Специальное обслуживание населения” мэрии Еревана еще 23 июля обратилось в Полицию РА, где подготавливаются материалы”, - говорится в сообщении.

В военном пантеоне “Ераблур” неизвестные лица осквернили могилы военнослужащих, погибших в Апрельской войне, на фотографии на надгробных плитах и вокруг них были нанесены пятна.

Ранее подобные случаи имели место сначала на Нубарашенском, затем и на Чаренцаванском кладбище. Духовный пастырь Нубарашенской Церкви Србоц Наатакац иерей Бардугимеос Акопян на своей странице в Facebook сделал запись, отметив, что там, вероятно, проводили сатанинские обряды.