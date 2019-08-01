Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов

В стоматологическом институте индийского города Ченнай, штат Тамилнад, врачи удалила у семилетнего пациента 526 лишних зубов. Об этом сообщает газета The New Indian Express.

Мальчик по фамилии Равиндран пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у ребенка новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

11 июля в ходе полуторачасовой операции хирурги благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Доктора сообщили, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда.

Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста.