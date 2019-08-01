Охраняемый ландшафт “Арпа” получил поддержку от Фонда природы Кавказа

Охраняемый ландшафт “Арпа”, бывший “Гнишик” получил второй транш от Фонда природы Кавказа, который составил 13 млн 841 тыс. драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в Фонде природы Кавказа, содействие, оказанное CNF, позволит покрыть текущие расходы, развивать инфраструктуру охраняемого ландшафта, улучшить условия сохранения биоразнообразия. До этого, на 2019 год, охраняемому ландшафту Фондом природы Кавказа уже было предоставлено финансовое содействие в размере 14 млн 350 тысяч драмов.

Фонд природы Кавказа продолжает оказывать содействие повышению эффективности работ в ООПТ. Напомним, что в этом году в охраняемом ландшафте камеры зафиксировали передвижение кавказского леопарда, что свидетельствует о благополучии условий для проживания и эффективности охраны.