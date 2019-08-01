"Лари укрепится в ближайшие дни" - глава Минфина Грузии

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани выразил уверенность, что национальная валюта страны, которая за полтора месяца обесценилась на 6,6%, укрепится на текущей неделе.

Если 20 июня объявленный Нацбанком официальный курс лари к доллару составлял 2,7871, то на 1 августа он уже достиг нового антирекорда - 2,9718. Глава Нацбанка Коба Гвенетадзе и правительство считают, что лари излишне обесценился, и это связано с внешним шоком в связи с сокращением количества туристов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Можем с уверенностью сказать, что лари пойдет вниз, и это произойдет в ближайшем будущем. Я разделяю оценку премьера в связи с тем, что лари излишне обесценен", - сказал Мачавариани.

По его словам, любой эксперт среднего уровня, который политически не ангажирован, не сможет привести ни один пример в фискальной или в монетарной политике, который способствовал бы обесценению валюты.

"Это произошло только из-за тех событий, которые вылились в серьезные проблемы в сфере туризма, а также в смежных секторах. К этому, соответственно, добавились и ожидания, которые были еще более "темными" и еще более тяжелыми, чем собственно эти явления. В итоге мы получили этот результат", - отметил Мачавариани.