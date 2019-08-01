Автотаможня в Гюмри будет сдана в эксплуатацию в октябре

Строительные работы в Гюмри планируется завершить в октябре текущего года. Об этом после заседания правительства в беседе с журналистами сказал председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян, добавив, что с октября новая автотаможня уже начнет действовать. Председатель КГД отметил, что ждут беспрецедентного потока автомобилей, такого, что даже очень сложно прогнозировать.

На вопрос, почему автотаможня переносится на север, в Гюмри, Давид Ананян сказал, что они ожидают, что она должна стать также и Центром обслуживания внешнеэкономической деятельности. “Эта функция должна осуществляться там. Новая таможня находится на расстоянии 158 км от Баграташенского таможенного пункта, 115 км от Гогавана и 58 км от Бавры”, - как передает «Арменпресс», сказал Ананян. Одновременно он также отметил, что таможня в дальнейшем будет находиться на дороге Север-Юг, и в этом плане будет успешно действовать. Председатель КГД также отметил, что в результате будут созданы новые рабочие места, будет также перераспределение трудовых ресурсов.

“Мы уже объявляем о проведении курсов. Думаю, мы будем принимать сотрудников именно из региона. Конечно, большая группа сотрудников будет командирована туда”, - сказал он.

По словам председателя КГД, при создании Центра обслуживания внешнеэкономической деятельности проект в функциональном плане будет реализован таким образом, чтобы сегодняшние подсистемы стали составной частью большой системы.

“Следовательно, сегодня мы заявляем о том, что это не преждевременное, поспешное решение, а старт запланированного центра обслуживания внешней деятельности с целью переноса в срочном режиме функции автотаможни”, - сказал он.

Таможня будет центром обслуживания функций, связанных с импортом и экспортом всего бизнеса или, иными словами, внешнеэкономической деятельности.