Я поблагодарил директора СНБ: Давид Ананян коснулся случая взяточничества в КГД

Председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян коснулся случая вступления должностных лиц возглавляемого им ведомства в коррупционные сделки, о чем распространила сообщение Служба национальной безопасности.

“Не представляю, что может настать день, когда у меня или последующих руководителей КГД спросят, есть ли коррупция в вашей системе, и мы уверенно ответим “нет” ”, - сказал Ананян, добавив, что трудно представить ситуацию, чтобы коррупция полностью была бы исключена в системах.

“Мы сотрудничаем с СНБ, в отдельных случаях действуем, опираясь на ресурсы нашего управления внутренней безопасности, СНБ осуществляет свою функцию. Я лично позвонил и поблагодарил директора СНБ, потому что благодаря их работе мы очищаемся”, - сказал Ананян, добавив, что у КГД также есть возможности для борьбы с коррупцией.

На днях СНБ заявила о раскрытии инцидента со взятками в размере 1 млн драмов, связанного с двумя чиновниками КГД.