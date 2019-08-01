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Джефф Дэниелс сыграет в экранизации романа "Американская ржавчина"


Роман Филиппа Майера "Американская ржавчина" ляжет в основу сериала для телеканала Showtime. Главную роль сыграет Джефф Дэниелс ("Новости", "Тупой и еще тупее"), сообщает Variety.

Действия сериала "Ржавчина" происходит в городе так называемого ржавого пояса (часть Среднего Запада и восточного побережья США, где с начала промышленной революции и до 1970-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли тяжелой промышленности) в Пенсильвании. Дэниелс исполнит роль начальника полиции Дела Харриса. "Когда сына женщины, которую он действительно любит, обвиняют в убийстве, Харрис вынужден решить, на что он готов пойти ради его защиты", - пишет Variety, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит Дэн Футтерман ("Охотник на лис", "Капоте"). Также в число исполнительных продюсеров вошли сам Дэниелс, Майкл Де Лука ("Американская история X") и Элайза Эллис. 

В 2017 году роман хотел экранизировать канал USA Network, однако продюсерам не удалось найти исполнителя на главную роль. По данным The Hollywood reporter, роль предлагалась нескольким известным актерам. В начале 2018 года телеканал отказался от съемок. 

 

 




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