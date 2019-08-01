Полицейские в Иджеване раскрыли нарушения закона

Из СНБ в Главное управление по борьбе с организованной преступностью были получены оперативные данные о нарушении закона со стороны бывшего директора Иджеванского городского Дома культуры.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции Армении, в ходе подготовки материалов служащие управления Тавушской области и Иджеванского отдела предприняли оперативно-розыскные мероприятия, выяснив следующее.

По предварительным данным, в 2016 году бывший директор Иджеванского городского Дома культуры зарегистрировал в учреждении в качестве методиста человека, который фактически не являлся на работу, а выписываемую на его имя зарплату - в общей сложности 644 тыс. драмов, директор присваивал.

Согласно другим оперативным данным, полученным из СНБ в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью, бывший директор галереи “Вернатун Иджевана” также допустила злоупотребления. Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий получили фактические данные о том, что в 2016 - 2018 годах она жила в столице вместе с мужем и детьми и фактически не выходила на работу, однако получила зарплату в размере 5 000 000 000 драмов. Кроме того, выяснилось, что на работу не являлся и сотрудник, зарегистрированный в галерее в качестве журналиста. Выписываемая на его имя зарплата, общей сложности 3.000.000 драмов, также присваивалась директором.

По фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства выясняются предварительным следствием.