Гарвардский университет признан мировым лидером по числу сверхсостоятельных выпускников

Гарвардский университет (штат Массачусетс) оказался мировым лидером по числу выпускников, чье состояние превышает $30 млн. Соответствующие данные опубликовала в среду международная консалтинговая и исследовательская организация Wealth-X.

По ее данным, среди выпускников старейшего американского вуза, основанного в 1636 году, числятся 1830 человек, которые, исходя из их состояния, попадают в категорию сверхсостоятельных (UHNW - Ultra High Net Worth) людей. В общей сложности они располагают средствами на сумму $1,9 трлн. Всего же, по оценкам организации, данный вуз окончили 13 тыс. 650 человек, чье общее состояние превышает $4,8 трлн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом, по данным Wealth-X, целых 17 из 20 вузов, которые могут похвастаться сверхсостоятельными выпускниками, представляют учебные заведения, действующие на территории США. В тройке лидеров за Гарвардом следует калифорнийский Стэнфордский университет (775 выпускников, попадающих в категорию UHNW с общим состоянием $1,1 трлн) и Университет Пенсильвании (744 выпускника с накоплениями на сумму $731 млрд).

Кембриджский университет, самые состоятельные 259 выпускников которого заработали $115 млрд, попал в десятку, заняв седьмое место. При этом Оксфордский университет (218 выпускников с общим состоянием $120 млрд) и престижная французская бизнес-школа INSEAD (174 выпускника с состоянием $107 млрд) заняли, соответственно, 13 и 19 места.