Правительство Армении предоставило новые льготы трикотажной компании

Правительство внесло дополнение к решению “Об удовлетворении заявки и применении льгот на освобождение от таможенной пошлины на ввоз технологического оборудования, его составных и комплектующих частей, сырья и материалов в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере ООО “Хелло””.

Этим предусматривается предоставление льгот по освобождению от ввозной таможенной пошлины технологического оборудования, их компонентов, сырья и материалов, ввозимых в рамках инвестиционной программы, осуществляемой компанией “Хелло” в приоритетной сфере.

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, компания “Хелло” импортирует сырье для производства трикотажа. В настоящее время возникла необходимость ввезти дополнительную партию товаров для того, чтобы не нарушить нормальный ход предстоящего производственного процесса. Согласно предоставленной компанией информации, в рамках инвестиционной программы в компании было создано 79 новых рабочих мест и осуществлены инвестиции на сумму 134 млн 191 тысяч драмов.

“Ожидается, что льгота станет серьезным стимулом для реализации новых инвестиционных программ и, как следствие, для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, стимулирования местного производства и экспорта”, - говорится в обосновании.