Двум молодым людям, поступившим в аспирантуру, дана отсрочка от обязательной военной службы

Решением правительства отсрочка от призыва на обязательную военную службу в 2019 году будет предоставлена учащимся аспирантуры - 22-летнему Давиду Завеновичу Маркосяну и 24-летнему Арману Ашотовичу Атанесяну. Как передает Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 1 августа.

Согласно обоснованию, решение обусловлено значительными достижениями обоих аспирантов в сфере образования и науки. Давид Маркосян поступил в аспирантуру Национального аграрного университета Армении и отсрочка предоставляется ему до окончания учебы - летнего призыва 2021 года.

Арман Атанесян поступил в аспирантуру Национальной академии наук РА и отсрочка продлится не более срока исполнения ему 26 лет.