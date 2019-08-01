Автотаможня переезжает в Гюмри: правительство утвердило проект

Правительство Армении приняло соответствующее решение о переносе процесса растаможки автомобилей в Гюмри.

В частности, был одобрен вопрос о внесении изменений в Закон РА “О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год”, увеличение доходов и расходов на 181 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян отметил, что 41 млн драмов из 181 млн предусмотрены в связи с приобретением проектно-сметных услуг, геолого-разведывательных услуг и приобретением земли. “140 млн планируется на приобретение административного оборудования и другого оборудования общего характера”, - сказал председатель КГД.

Для создания таможни будет выделена территория в 21,5 га, находящаяся под ведомством Министерства обороны в Гюмри.

Согласно обоснованию проекта, 4,5 га достаточно для соответствующих строений для таможенных оформлений автомобилей и парковочных площадок, на остальной территории будет создан Центр внешнеэкономической деятельности.

“Ожидается беспрецедентно большой объем импорта автомобилей из государств, не являющихся членами ЕАЭС, по этой причине мы разработали этот проект очень срочно и очень быстро. С 1 января по 31 июля текущего года было ввезено 68 тысяч автомобилей, а за весь прошлый год - 67 тысяч машин”, - отметил Давид Ананян.

Премьер-министр Никол Пашинян 9 апреля после визита на автотаможню Норагавита поручил председателю КГД принять меры по ее переносу из Еревана в Гюмри.