Санкции США в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа демонстрируют слабость и "детское поведение" Вашингтона. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани.

"Введение санкций в отношении нашего министра иностранных дел - пример детского поведения. Оно показывает слабые позиции Вашингтона в противостоянии Ирану", - цитирует президента агентство Mehr. По его мнению, "невозможно одновременно заявлять о стремлении к диалогу и налагать санкции на чиновников такого уровня",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Роухани, "если американцы хотят диалога, то должны понимать, что он будет осуществляться через министерство иностранных дел и его главу".