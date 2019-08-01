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Роухани заявил, что санкции против Зарифа являются примером "детского поведения" США


Санкции США в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа демонстрируют слабость и "детское поведение" Вашингтона. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани.

"Введение санкций в отношении нашего министра иностранных дел - пример детского поведения. Оно показывает слабые позиции Вашингтона в противостоянии Ирану", - цитирует президента агентство Mehr. По его мнению, "невозможно одновременно заявлять о стремлении к диалогу и налагать санкции на чиновников такого уровня",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Роухани, "если американцы хотят диалога, то должны понимать, что он будет осуществляться через министерство иностранных дел и его главу".

 




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