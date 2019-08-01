Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.

Новый девайс оснащен новейшим восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой до 2,96 ГГц и 12 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенной памяти достигает 128 и 256 ГБ в зависимости от комплектации.

На новинке также установлен AMOLED дисплей диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340х1080 пикселей и скоростью отклика на нажатие 34,7 миллисекунд, при этом сканер отпечатка пальца встроен в дисплей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Основная камера смартфона представлена двумя модулями 48+12 Мп, а также фронтальной с разрешением 20 Мп. Аккумулятор смартфона обладает емкостью 4000 мАч, причем предусмотрена функция быстрой зарядки. Отличительной чертой нового девайса от Xiaomi стала модернизированная система жидкостного охлаждения.

Смартфон работает на операционной системе Android 9.0 Pie.

Продажи нового смартфона стартуют 2 августа. Стоимость девайса со встроенной памятью 128 ГБ составит 435 долларов, а в комплектации с 256 ГБ памяти смартфон обойдется покупателю в 508 долларов.