В Ераблуре осквернили могилы погибших в Апрельской войне: обстоятельства происшествия выясняются

В военном пантеоне “Ераблур” неизвестные лица осквернили могилы военнослужащих, погибших в Апрельской войне, на фотографиях надгробных плит и вокруг них нанесены пятна. Как передает «Арменпресс», об этом в Facebook написал участник Апрельской войны Размик Гаспарян и приложил видеоматериал. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, на данный момент видеоматериал изучается.

Пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян отметил, что инцидент находится в центре их внимания, и они также ведут работу по выяснению обстоятельств инцидента.

Видеозапись в социальных сетях распространяет вирусы. Пользователи требуют, чтобы виновные были выявлены и сурово наказаны.