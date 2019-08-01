Аляску охватили лесные пожары

Аляска, самый северный и крупнейший по площади штат США, оказалась охвачена аномальной жарой и сильнейшими лесными пожарами, которые бушуют здесь, как и в других приарктических регионах мира. К настоящему моменту, как сообщает газета The Washington Post, уже выгорела территория площадью почти в 800 тыс. га.

Температура, начиная с 25 апреля, ежедневно превышает средние показатели, при этом с 28 июня нигде она не опускалась ниже нуля. Это абсолютно нехарактерно для штата, значительная честь севера и центра которого являются районами вечной мерзлоты. Такого длительного периода отсутствия минусовых температур, согласно данным специалистов, не наблюдалось за последние 100 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аномальная температура, как отмечает издание, нарушила привычный порядок жизни как людей, так и животных. В магазинах скупили вентиляторы и кондиционеры. Тем временем местные жители становились свидетелями того, как лоси заходили к ним в сад, чтобы охладиться под струями воды садовых разбрызгивателей.