Обсуждается вопрос внедрения системы страхования в туристической сфере

Комитет по туризму Министерства экономики Армении изучает международный опыт с целью исключения проблем невыполнения обязательств туристическими компаниями в отношении граждан.

На заседании правительства министр экономики Тигран Хачатрян, касаясь проблемы оставшихся в Египте граждан Армении, отметил, что обязательства туристической организации в отношении граждан невыполненны по той причине, что в Армении действуют довольно либеральные правовые регулирования в этой сфере.

“Комитет по туризму в настоящее время изучает международный опыт, чтобы понять, какие оптимальные решения могут быть приняты Арменией в таких случаях. Верным способом является предъявление компаниям, занимающимся подобной деятельностью, требования страхования в связи с принятыми ими гражданско-правовыми обязательствами. Это должно быть сделано путем правильного проектирования и внедрения механизмов страхования. Мы должны работать и со страховыми компаниями, чтобы это не было дорого для наших граждан, но они будут иметь гарантии, что в подобных ситуациях больше не окажутся”, - сказал Тигран Хачатрян.

Начальник полиции Валерий Осипян сообщил, что в отношении не выполнившей свои обязательства туристической компании возбуждено уголовное дело, подготавливаются соответствующие материалы.

Правительство Армении на заседании 1 августа приняло решение выделить авиакомпании “Тарон Авиа” почти 6 млн драмов для возвращения в Армению оставшихся в Хургаде 109 граждан Армении.

Другим решением правительство для оказания содействия гражданам Армении, оставшимся в Хургаде из-за отмены 25 июля рейса OTF 3703 Хургада – Ереван, уже выделило на возвращение в Армению 119 граждан 47 млн 198 тысяч драмов.

Посольство Армении в Египте договорилось с греческой компанией SpotAir об организации двух рейсов Хургада - Ереван 26 июля и 29 июля.

Из-за отмены рейса 25 июля OTF 3703 Хургада - Ереван в Хургаде находятся 119 граждан Армении. По сведениям посольства Армении, рейс был отменен из-за невыполнения армянским туроператором A&R финансовых обязательств перед греческой авиакомпанией Orange To Fly. Был отменен также и запланированный на 29 июля рейс Хургада - Ереван той же компании, что предполагает, что перед той же проблемой окажутся более 100 граждан Армении (точное число уточняется в настоящее время).