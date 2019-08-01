Правительство предоставило льготы очередной инвестиционной программе

Правительство в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере, предоставило таможенную льготу компании “Профпанель”.

Как передает «Арменпресс», министр экономики Армении Тигран Хачатрян отметил, что импортируемые компанией товары будут использоваться в производстве солнечных панелей.

“Уже осуществлены инвестиции в размере 385 млн драмов. Планируется в рамках программы осуществить инвестиции в размере 2,9 млрд драмов”, - сказал Хачатрян, добавив, что в результате программы к существующим в компании 43 рабочим местам прибавятся еще 5 со средней зарплатой 150 - 200 тыс. драмов.

Общий объем продукции, предусмотренной программой, составит 5,9 млрд драмов.