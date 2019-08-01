109 граждан Армении, находящихся в Хургаде, вернутся в Ереван сегодня

109 граждан Армении, находящихся в Египте, в частности, в Хургаде, которые из-за одной из туристических компаний не могут вернуться в Ереван, будут перевезены в Ереван 1 августа в 14:25. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Тигран Авинян.

“В конце прошлой недели стало известно, что из-за отмены нескольких рейсов из Хургады в Ереван в Египте остались сотни граждан Республики Армения, и очень быстро благодаря интенсивной работе нескольких ведомств, в частности, благодаря Министерству иностранных дел, посольству РА в Египте и послу лично, удалось организовать два рейса из Хургады в Ереван. Первым самолетом 26 июля в Армению были доставлены 132 гражданина Армении, вторым 29 июля в Армению были доставлены 183 гражданина, 8 из которых малолетние. В дальнейшем также выяснилось, что в Хургаде находятся еще 109 граждан Армении, которые сегодня в 14:25 будут перевезены в Ереван самолетом авиакомпании “Тарон Авиа”, за что мы должны поблагодарить эту авиакомпанию, представителей нашей гражданской авиации и аэропорт “Звартноц”, усилиями которых этот трансфер также состоится”, - сказал Авинян.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что необходимо обсудить причины этой проблемы и понять, какие меры будут предприняты для предотвращения подобных случаев, а также привлечения виновных к ответственности.

“Предлагаю в течение двух недель продолжить обсуждение предварительной концепции, и я уверен, что наши граждане и туристы за разумную плату захотят быть застрахованы от риска ночевки в холле гостиницы, и думаю, что мы вернемся к обсуждению этих институциональных инструментов через две недели и поймем, как мы будем их регулировать. Думаю, что каждый гражданин Республики Армения должен быть уверен в том, что государство и правительство рядом с ними в любом случае, в любой точке, где бы они не находились.

Но эта проблема также говорит о тех институциональных пробелах, которые у нас есть, возможно, в законодательстве, и для предотвращения подобных рисков необходимо предпринять конкретные шаги”, - сказал Авинян.

Затем правительство приняло решение выделить Министерству территориального управления и инфраструктур 5 млн 838.6 тысяч драмов на оказание услуг по перевозке находящихся в Египте граждан в Армению.

“Принятие проекта решения обусловлено необходимостью организовать еще один рейс Хургада -Ереван, в связи с этим была достигнута договоренность с ООО “Тарон-Авиа” об осуществлении рейса в августе”, - говорится в обосновании.

Средства будут направлены из резервного фонда.

Другим решением правительство для оказания содействия гражданам Армении, оставшимся в Хургаде из-за отмены 25 июля рейса OTF 3703 Хургада – Ереван, уже выделило на возвращение в Армению 119 граждан 47 млн 198 тысяч драмов.

Посольство Армении в Египте договорилось с греческой компанией SpotAir об организации двух рейсов Хургада - Ереван 26 июля и 29 июля.