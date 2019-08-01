В Армении пройдут соревнования “Воин мира” Международных армейских игр

В рамках турнира ”Международные Армейские игры-2019” с 3 по 15 августа в Армении пройдут соревнования “Воин мира”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в соревнованиях “Воин мира” примут участие представители вооруженных сил Армении, Беларуси, Ирана, Греции, Казахстана и России. Соревнования пройдут в Ереване, Дилижане и Иджеване.

Участники соревнований померятся силами в следующих военно-профессиональных соревнованиях: “Пофессионал” (ориентация на местности, комплексные упражнения по боевой подготовке, организация медицинской помощи), военно-спортивном “Атлет”, “Снайпер” – по огневой подготовке, литературно-художественном и танцевально-музыкальном соревнованиях “Господин и госпожа” и по проверке знаний военной истории “Эрудит”.

Торжественная церемония открытия соревнований “Воин мира” состоится 3 августа в Военно-спортивном училище им. Монте Мелконяна в Дилижане.