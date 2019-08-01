Роль Ерванда Казанчяна в развитии армянского театра неоценима: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Ерванда Казанчяна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме говорится:

“С глубокой болью узнал о кончине народного артиста Республики Армения, постановщика, профессора Ерванда Казанчяна.

Неоценима роль господина Казанчяна в развитии армянского театра. Его постановки оставили свой значительный след не только в культурной, но и в общественной жизни. Уверен, что они долгие годы будут иметь свое особое место в богатом наследии армянской культуры.

Выражаю глубокие соболезнования семье, коллегам Ерванда Казанчяна и поклонникам его творчества”.