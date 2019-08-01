Проблемы иммиграции и здравоохранение стали основными на теледебатах Демпартии США

Полемика по наиболее злободневным темам - от проблем нелегальной миграции до здравоохранения, "зеленой" экономики и ситуации в Афганистане - развернулась в среду в заключительный день состоявшихся в Детройте (штат Мичиган) вторых теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии. Трансляцию вела телекомпания CNN.

В среду вечером свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику США излагали вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

В ходе дебатов лишь член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, проходившая ранее военную службу в Ираке, подробно затронула вопросы внешней политики. "[Президент США] Дональд Трамп проводит воинственную политику, не отвечающую нашим интересам, - заявила она. - Его действия оборачиваются эскалацией напряженности в отношениях с ядерными державами, такими как Россия и Китай, а также Северная Корея, что подталкивает нас к новой холодной войне и к самой грани ядерной катастрофы. Уже сейчас на нашу страну нацелены тысячи ядерных ракет".

Она напомнила о том, что время полета ядерных ракет до территории США составляет всего около 30 минут. "В случае избрания на пост президента я положу конец этому безумию, - добавила она.

Габбард пообещала также в случае избрания на пост президента вывести американские войска из Афганистана в первый же год пребывания в Белом доме. Такую же позицию изложил и сенатор Кори Букер, пообещавший "вывести американские войска оттуда как можно быстрее". Бизнесмен Эндрю Янг на вопрос о политике в отношении Ирана заявил о необходимости "деэскалации напряженности",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Оживленные дебаты развернулись по проблеме нелегальной иммиграции. Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро предложил решить проблему с помощью нового "Плана Маршалла" для Гондураса, Гватемалы и Сальвадора с тем, чтобы способствовать развитию экономики этих стран и сократить поток мигрантов. Эту идею поддержал Джо Байден, заявивший, что на эти цели следует ассигновать $750 млн, а сенатор от Нью-Джерси Кори Букер предложил избавить нелегальных иммигрантов от уголовного преследования. "Таким образом мы могли бы избавиться от лагерей, где содержат нелегальных иммигрантов и разлучают их с детьми", - добавил он.

В то же время мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, чья популярность по данным последних опросов не превышает 0,5%, обрушился с критикой на Байдена за то, что тот, находясь на посту вице-президента, не использовал свое влияние для того, чтобы избежать депортаций нелегальных иммигрантов.

До конца этого года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. Цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя кандидата на пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.