За избегание от очередного призыва на срочную военную службу предъявлены обвинения

В соответствии с достаточными доказательствами, полученными по уголовным делам, расследуемым в производстве десятого гарнизонного следственного отдела Главного военного следственного управления СК РА, за избегание от очередного призыва на срочную военную службу и симуляцию болезни, Т. Манукяну предъявлено обвинение п о пункту 1 части 2 статьи 327 Уголовного кодекса РА.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА за избегание от очередного призыва на срочную военную службу обвинение по пункту 2 части 2 статьи 327 УК Армении предъявлено также С. Гукасяну.

Предварительное следствие по уголовным делам продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.