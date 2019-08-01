Армен Саркисян поздравил президента Швейцарии по случаю национального праздника

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Швейцарской Конфедерации Уэли Мауреру в связи с национальным праздником Швейцарской Конфедерации.

“Мы придаем большое значение дружественным отношениям между нашими странами и заинтересованы в расширении взаимовыгодного армяно-швейцарского сотрудничества, как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Уверен, что расширение армяно-швейцарских партнерских связей исходит из интересов наших дружественных народов”, - как сообщает «Арменпресс», написал в своем послании президент Армен Саркисян.