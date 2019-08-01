Британские власти выделили дополнительные $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit

Правительство Великобритании сообщило о выделении дополнительных £2,1 млрд ($2,6 млрд) на подготовку Соединенного Королевства к выходу из Европейского союза в последний день октября. Об этом говорится в распространенном вечером в среду заявлении британского министерства финансов.

"Когда до выхода Великобритании из ЕС остается 92 дня, важно, чтобы мы активизировали наши планы по обеспечению нашей готовности к этому. Мы хотим заключить выгодную сделку, которая упразднила бы антидемократический "бэкстоп" (механизм, гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии ). Но если мы не сможем достичь хорошего соглашения, нам придется выйти без него. Эти дополнительные £2,1 млрд обеспечат нашу готовность покинуть [ЕС] 31 октября - со сделкой или без нее", - приводится в заявлении слова главы Минфина Саджида Джавида,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

£1,1 млрд ($1,34 млрд) жизненно важные отрасли экономики получат немедленно. Еще £1 млрд ($1,22 млрд) будет выделен властям в регионах, в том числе в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии на поддержку оперативной готовности различных служб к работе в условиях выхода страны из европейского сообщества.