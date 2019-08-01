NYT: власти США считают, что сын бен Ладена был ликвидирован в течение последних двух лет

Официальные лица США полагают, что сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен - был ликвидирован в течение последних двух лет. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The New York Times.

По словам ее источников, в Вашингтоне считают, что Хамза бен Ладен был ликвидирован в результате некой операции. Какую-то роль в ней сыграла разведка США. Операция была проведена при администрации действующего президента США Дональда Трампа, когда именно, не уточняется,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно стенограмме, распространенной пресс-службой Белого дома, президент США в среду отказался подтвердить, верна ли информация о смерти Хамзы бен Ладен.

Хамза бен Ладен ранее был запечатлен на некоторых пропагандистских видеозаписях, которые распространяла "Аль-Каида". Власти США полагают, что Хамзу бен Ладена готовили к тому, чтобы он стал одним из главарей группировки.