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Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет


Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Накануне максимальная температура воздуха в Москве достигла всего лишь плюс 14,7 градуса. Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве", - сказал он, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Синоптик также отметил, что в четверг будет немного теплее, воздух днем в столице может прогреться до 16 градусов.

 

 

 

 




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