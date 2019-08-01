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ФИФА представила претендентов на звание лучшего футболиста


Международная федерация футбола представила претендентов на звание лучшего футболиста года. Как передает «Арменпресс», в этом году на звание лучшего претендуют Криштиану Роналду (“Ювентус”), тройка из “Ливерпуля” - Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Садио Мане (Египет, Голландия и Сенегал), Лионель Месси (“Барселона”), Килиан Мбаппе (“ПСЖ”), Фрэнки де Йонг (“Аякс”), Матиас де Лихт (“Аякс”), Эден Азар (“Челси”) и Харри Кейн (“Тоттенхэм”).

Церемония вручения награды ФИФА The Best состоится 23 сентября в Милане.




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