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Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников вне НАТО


Президент США Дональд Трамп объявил в среду Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО. Об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.

"Настоящим я объявляю Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО", - отмечается в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Данный статус облегчает приобретение американских вооружений. На данный момент 17 стран являются ключевыми союзниками Соединенных Штатов за пределами альянса, в том числе Австралия, Аргентина, Республика Корея и Кувейт.

В марте Трамп не исключил, что Бразилия может присоединиться к НАТО.

 

 




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