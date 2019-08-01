В Спитаке столкнулись два автомобиля: пострадал водитель “Daewoo”

31-го июля в 19:42 в службу “911” поступил звонок о том, что на автодороге М-3 в городе Спитак Лорийского марза произошло ДТП, столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МЧС РА, на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на перекрестке улиц Алека Манукяна и Ачемяна столкнулись автомобили марок “Daewoo” (водитель М. Г. Манукян 1987 г.р.) и “Mercedes Benz” (водитель А. М. 1971 г.р.), вследствие чего автомобиль марки “Mercedes Benz” перевернулся.

До прибытия спасателей на место происшествия водитель автомобиля марки “Daewoo” был госпитализирован в медицинский центр Спитака, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное.