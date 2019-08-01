Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность нового постпреда при ООН

Сенат Конгресса США на заседании в среду утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.

Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя. В ближайшее время Крафт будет приведена к присяге в качестве постоянного представителя США при ООН,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года. Таким образом, эта должность пустовала на протяжении семи месяцев. В настоящее время обязанности постпреда США при ООН исполняет дипломат Джонатан Коэн.