Помпео продлил ограничения США на ядерную программу Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео продлил в среду действие введенных ранее США ограничений на ядерную программу Ирана, которые, по мнению Вашингтона, помешают Тегерану создать ядерную бомбу. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Сегодня [в среду] госсекретарь Помпео продлил [действие] ограничений ядерной программы иранского режима", - сказала дипломат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду США объявили о введении ограничений против Зарифа. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон вновь оставит в силе исключения из режима санкций, касающиеся атомной электростанции "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо в Иране.