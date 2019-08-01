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Консультации в рамках переговоров по Сирии начались в Нур-Султане


Консультации сторон в рамках встречи высокого уровня по сирийскому урегулированию начались в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В первый день переговоров состоятся двусторонние и трехсторонние консультации между странами-гарантами астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) и другими участниками - делегациями правительства и вооруженной оппозиции и офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Делегацию РФ возглавляют спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Главными темами переговоров станут формирование и запуск конституционного комитета, обмен пленными и ситуация "на земле" в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке страны.

 

 

 

 




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