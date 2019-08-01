Артак Бегларян высоко оценил роль Союза армянских юристов США в Арцахе

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян 31 июля принял сопредседателя Комиссии по защите армянских прав Союза армянских юристов США Гаро Казаряна. Как сообщили «Арменпресс» в офисе защитника прав человека Республики Арцах, Артак Бегларян выразил удовлетворение развивающимся сотрудничеством с союзом и подчеркнул, что его последний визит в Калифорнию открыл новый этап в этих важных отношениях. Он высоко оценил позитивную роль организации в деле защиты прав человека в Арцахе и повышения международной осведомленности об Арцахе и арцахцах.

Гаро Казарян отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности Союза армянских юристов США является содействие защите прав жителей Арцаха. Он заверил, что союз готов углубить сотрудничество с учреждением защитника прав человека Республики Арцах.

Они обсудили вопросы, касающиеся реализации договоренностей, достигнутых месяц назад в Калифорнии и договорились продолжить комплексные консультации.